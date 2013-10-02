Председатель комитета по социальной политике ответил на вопросы пациентов ПНИ

Встреча прошла в онлайн-формате.

Во вторник, 20 октября, прошла онлайн-встреча председателя комитета по социальной политике города с пациентами психоневрологических интернатов.

Жители ПНИ интересовались, когда смогут снова посещать спортивные, культурные мероприятия и экскурсии. Александр Ржаненков отметил, что "сейчас надо немного подождать, когда эпидситуация стабилизируется". Возможность организовывать экскурсии и другие выездные мероприятия будет всегда, однако из-за коронавируса нужно немного подождать. Чиновник напомнил, что можно использовать технологии, позволяющие посещать выставки дистанционно.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 695 человек.

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