В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 695 человек

Из городских больниц выписали 348 человек.

За последние сутки в России подтвердили 16 319 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 4 184 4664 (28,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 695 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 105. За последние сутки подтверждена смерть 269 пациентов. В Петербурге зарегистрировано 38 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти –1.

За последние сутки из больниц выписали 9704 пациента, в том числе 348 человек в Петербурге и 38 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV