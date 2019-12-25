Юбилей ПНИ: Вице-губернатор и заслуженные гости поздравили коллектив за 60 лет социального служения

В Петербургском национальном институте социальной защиты населения (ПНИ) звучали слова благодарности и поздравлений, ведь учреждению исполнилось 60 лет.

В рамках торжественного мероприятия коллектив был удостоен почётного внимания от высокопоставленных гостей, среди которых присутствовали вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина, председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова, а также депутаты Законодательного Собрания Александр Ржаненков и Михаил Барышников. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Поздравительная церемония стала особым событием для коллектива ПНИ, отмечая богатый опыт и важное значение учреждения в социальной сфере. За 60 лет службы в государственном бюджетном учреждении соцобслуживания ПНИ, коллективом был накоплен ценный опыт в оказании социальных услуг, разработаны и успешно внедрены новые методы реабилитации и социальной поддержки.

Особое внимание в выступлениях заслуженных гостей было уделено единому коллективу ПНИ, который сохранил и развивает традиции чуткого и милосердного отношения к подопечным.

Пусть ваш практический опыт, профессионализм, творческий труд и дальше продолжают служить интересам социальной защиты населения Михаил Барышников, депутат ЗакСа

Важность добросовестного выполнения профессиональных обязанностей и высокий уровень заботы о людях, нуждающихся в помощи, стали основой для благодарности и признания со стороны властей и общества.

Ранее сообщалось, что в петербургском ПНИ №10, где были зафиксированы случаи смерти, нарушения не обнаружены

Фото: Законодательное собрание Петербурга