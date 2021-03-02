  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском ПНИ №10, где были зафиксированы случаи смерти, нарушения не обнаружены
Сегодня, 19:40
228
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском ПНИ №10, где были зафиксированы случаи смерти, нарушения не обнаружены

0 0

С нарушениями будет разбираться следствие, а расследование уголовного дела продолжается.

При 16 проверках Комитет по социальной политике Петербурга в ПНИ №10 не нашел нарушений. Об этом рассказал ТАСС зампред ведомства Александр Любимов на пресс-конференции.

Ранее в СМИ писали о шести случаях смерти. 

Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения.

Александр Любимов, зампред Комитета по социальной политике Петербурга

По словам Любимова, все шестеро прожили в интернате от трех до пяти лет. С нарушениями будет разбираться следствие, а расследование уголовного дела продолжается. 

Подопечные скончались из-за дыхательной недостаточности, отека головного мозга и интоксикации.

Ранее на Piter.TV: на Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детсад с классами начальной школы.

Фото: Телеграм / Татьяна Москалькова

Теги: нарушения прав, психоневрологический интернат
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии