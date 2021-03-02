В петербургском ПНИ №10, где были зафиксированы случаи смерти, нарушения не обнаружены

С нарушениями будет разбираться следствие, а расследование уголовного дела продолжается.

При 16 проверках Комитет по социальной политике Петербурга в ПНИ №10 не нашел нарушений. Об этом рассказал ТАСС зампред ведомства Александр Любимов на пресс-конференции.

Ранее в СМИ писали о шести случаях смерти.

Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения. Александр Любимов, зампред Комитета по социальной политике Петербурга

По словам Любимова, все шестеро прожили в интернате от трех до пяти лет. С нарушениями будет разбираться следствие, а расследование уголовного дела продолжается.

Подопечные скончались из-за дыхательной недостаточности, отека головного мозга и интоксикации.

Ранее на Piter.TV: на Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детсад с классами начальной школы.

Фото: Телеграм / Татьяна Москалькова