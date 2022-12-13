В Пушкине откроется корпус психоневрологического интерната

Объект реконструируют в рамках нацпроекта "Демография".

В 2023 году в Пушкине после реконструкции откроют новый корпус психоневрологического интерната №4. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своём Telegram-канале.

Работы состоятся в рамках нацпроекта "Демография". После их завершения в учреждении будут созданы максимально комфортные условия для проживания пациентов, а также начнут использоваться новые технологии социального обслуживания. Эргашев добавил, что внутри корпуса разместят Арт-Артель для занятий декоративно-прикладным и художественным творчеством, а также лечебно-трудовые мастерские и учебно-тренировочные квартиры, адаптированные под проживание для маломобильных граждан.

Сейчас происходят закупки оборудования и инвентаря. Сдача корпуса в эксплуатацию запланирована на 2023 год, к 60-летию интерната.

Ранее мы сообщили о том, что коллектор для очистки сточных вод начали строить на Петровском острове.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram