Коллектор для очистки сточных вод начали строить на Петровском острове

Работы уже начались.

На Петровском острове специалисты построят коллектор диаметром от 800 до 1 500 миллиметров, его общая протяженность составит порядка 1,9 километра. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Специалисты также проложат 2,4 километра канализационных сетей диаметром до 800 миллиметров и смонтируют камеры для принятия стоков. Работы уже начались. Вскоре подрядчик приступит к проходке первого участка коллектора – тоннеля диаметром 1200 миллиметров. Известно, что сети будут прокладываться в основном под проезжей частью. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

Фото: Piter.tv

