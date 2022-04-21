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Модернизация психоневрологических интернатов пройдёт в Петербурге
Сегодня, 13:59
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Модернизация психоневрологических интернатов пройдёт в Петербурге

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В проекте учтут новые технологии соцобслуживания, а также опыт других регионов страны.

В Северной столице пройдёт модернизация психоневрологических интернатов. Первое заседание рабочей группы по вопросу уже состоялось в городском правительстве. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В проекте учтут новые технологии соцобслуживания, а также опыт других регионов страны. Так, в интернатах планируется усовершенствовать условия проживания, нарастить штат персонала, привлечь дополнительное оборудование. Кроме того, для людей с психическими заболеваниями намерены создать службу защиты прав.

На данный момент речь идёт о модернизации 8-ми психоневрологических интернатов для взрослых и 5-ти детских домов-интернатов.

Ранее мы сообщили о том, что новый электробус белорусского производства обкатывают в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: психоневрологический интернат, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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