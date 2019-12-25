Новый электробус белорусского производства обкатывают в Петербурге

В среду, 5 июля, в Приморском районе Северной столицы проходят испытания нового электробуса белорусского производства типа "гармошка". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Новая модель общественного транспорта максимально вмещает 153 пассажира. Она может проехать 240 км на одном заряде. Внутри электробус оснащён мультимедийными информационными системами, системой отопления, кондиционерами и GPS, за счёт которого можно будет отследить точное время пребывания транспорта на остановку.
Для маломобильных граждан в транспорте предусмотрели особые места с системами фиксации и оповещения водителя. Кроме того, электробус является низкопольным. По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, все характеристики модели были соотнесены с особенностями Петербурга.
Ранее мы сообщили о том, что киоск по продаже проездных на петербургский общественный транспорт заработал в Пулково.
Фото: Piter.TV (носит иллюстартивный характер)
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