В ГУ МЧС рассказали о пострадавших.

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. На данный момент в экстренной службе сообщили о четырех пострадавших в поселке Дергино Торопецкого района. По данным Telegram-канала LifeShot, дымом надышались две женщины 86 лет. Еще одна пациентка (62 года) находится в тяжелом состоянии с ожогами первой и второй степени. Источник также располагает информацией о гибели 83-летней женщины, которая скончалась еще до прибытия скорой помощи. Эта информация проверяется.

От ГУ МЧС известно, что диспетчер узнал о распространении пламени в 23:48 часов вечера 1 марта. Огонь успех захватить территорию в 15 квадратных метров. Выгорело помещение на первом этаже двухэтажного здания. Пламя специалисты смогли ликвидировать в 00:35 утра. В тушении пожара было задействовано 37 человек личного состава ГУ МЧС и 12 единиц техники.

В настоящее время сведения о причинах и обстоятельствах пожара уточняются. Известно, что из пострадавшего здания самостоятельно эвакуировались 54 человека, еще пятерых спасли пожарные. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Ночью на Большой Пороховской улице тушили трехкомнатную квартиру.

Фото и видео: Telegram/LifeShot