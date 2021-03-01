Ночью на Большой Пороховской улице тушили трехкомнатную квартиру

По предварительным данным, есть погибшие.

В ночь с 28 февраля на 1 марта в доме №26 по улице Большая Пороховская загорелась квартира на девятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 23:14. Огонь охватил треть квартиры общей площадью 60 кв. метров. В 00:35 пожар ликвидировали.

По словам жительницы 12-го этажа Ольги, в пожаре погибли два человека. По официальной информации ГУ МЧС по Петербургу, сведения о пострадавших уточняются.

Мой дом. Стояли на улице с кошкой и документами. Это страшно. Спасибо пожарным и спасателям за их нелегкую работу. Погибла женщина и ее сын. Все оцеплено, несколько машин скорой помощи, телевидение,полиция. Пострадали квартиры,которые находились рядом. До сих пор скорая стоит. Люди пожилые плакали, потому что квартиры пострадали, стекла треснули,гарь. написала местная жительница.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Арсений Морозов

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Павел Астахов