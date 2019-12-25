Сотрудницы "скорой помощи" просят через суд выплатить им компенсацию как пострадавшим при помощи пациентам с COVID-19

Две сотрудницы "Городской станции скорой медицинской помощи" подали иск к администрации Московского района. Женщины просят предоставить им единовременную выплату медикам, которые пострадали при работе с больными коронавирусом. Об этом 16-го ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Светлана Иваньшина и Марина Суворова рассказали о том, что 4 августа и 2 сентября 2020 ответчик вынес два решения об отказе в предоставлении выплаты. В администрации посчитали, что медицинские работники заразились при обстоятельствах, не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на инфекцию.

В своем иске Иваньшина и Суворова утверждают, что актами от 13 июля и 13 августа 2020 им признали пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Они работаю в отделении Центральной подстанции скорой помощи.

Истцы просят отменить решение от отказе и обязать администрацию принять решения о выплате. На данный момент к производству заявление еще не принято.

Фото: Piter.TV