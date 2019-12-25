Петербургский суд впервые рассмотрит дело о признании медработника пострадавшим от COVID-19

В медицинском учреждении санитарку не стали признавать пострадавшей.

Бывшая санитарка подала в суд на ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена". Она просит признать ее пострадавшей в результате своих трудовых обязанностей при оказании помощи заболевшим коронавирусом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мария Александрова рассказала, что до 8 апреля 2020 она работала суточной санитаркой в НИИ им. Вредена. 17-го апреля 2020 по результатам мазка у нее выявили COVID-19. Женщина уверена, что она заразилась на работе при транспортировке больных в операционный блок, из реанимации в отделение, оказании помощи пациентам в предоперационный и послеоперационный периоды. В медучреждении признавать ее пострадавшей отказались, поэтому она решила обратиться в суд.

Исковое заявление зарегистрировал Калининский районный суд. Отмечается, что подобное дело станет первым в судебной практике.

Ранее в НИИ им. Вредена объяснили, зачем медучреждение покупает человеческие части тела.

Фото: Piter.TV