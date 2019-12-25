В НИИ им. Вредена прокомментировали покупку человеческих частей тела

Хирурги всего мира учатся на биоматериале, а не пластиковых изделиях.

Накануне, 14 октября, НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена начал прием заявок на поставку биологических материалов на сайте госзакупок. Среди них — ноги, руки, туловище. Директор медучреждения прокомментировал такую необычную закупку, в которой, как оказалось, ничего необычного нет.

Закупка изделий медицинского назначения – обычная практика для крупных медицинских и научных центров. Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы! сказал Рашид Тихилов.

Директор отметил, что обучение на биоматериале практикуется во всех странах мира. Закупки проводятся раз в полтора-два года, причем чаще всего поставщиками выступают импортные компании, которые имеют необходимые документы, соответствующие российскому и международному законодательству.

Стоимость контракта составляет 12,8 млн рублей.

Фото: ФГУ РНИИТО им.Р.Р.Вредена / VK