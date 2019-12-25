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В НИИ им. Вредена объявили тендер на покупку частей тела человека
Сегодня, 13:39
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nadezhda_sib

В НИИ им. Вредена объявили тендер на покупку частей тела человека

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Подача заявок осуществляется до 22 октября.

В НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена закупят человеческие части тела на общую сумму 12,8 млн рублей. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Медицинскому учреждению требуется шесть рук, шесть ног, а также 24 туловища, причем разные его части. Их будут использовать в учебных целях.

На данный момент закупка находится на стадии подачи заявки, она была размещена 14 октября. Подать заявки можно будет до 22 октября 2020.

Ранее в НИИ Пастера рассказали, какой будет новая вспышка COVID-19. 

Фото: ФГУ РНИИТО им.Р.Р.Вредена / VK 

 

Теги: медики, нии им вредена, части дела
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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