В НИИ Пастера рассказали, какой будет новая вспышка COVID-19

Врачам будет легче, потому что они уже многое знают о коронавирусной инфекции.

Первая волна коронавируса еще не завершилась. Это случится, когда в городе полностью опустеют больницы, в которых лечат больных с COVID-19. Сейчас же наблюдается просто вспышка заболеваемости. Об этом РБК сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Специалист заявил, что люди слишком рано расслабились, это и стало причиной новой вспышки. Во всем мире, в том числе и в России, преждевременно ослабили ограничительные меры.

При этом системе здравоохранения сейчас намного легче, чем весной, поскольку врачи уже многое знают о коронавирусной инфекции. Для людей все будет зависеть от того, насколько сильно новая вспышка COVID-19 соприкоснется с традиционной эпидемией гриппа.

Сегодня Петербург обновил антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Еще месяц назад в городе ежедневно выявляли около 300 новых случаев инфицирования, то теперь эта цифра вдвое больше и продолжает расти.

По последним данным, в Петербурге за сутки выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписали 8 392 пациентов, умерли 46 горожан.

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