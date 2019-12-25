В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 638 человек

Из больниц выписали 319 человек.

За последние сутки в России подтвердили 13 754 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3427 (24,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 638 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 99. За последние сутки подтверждена смерть 286 пациентов. В Петербурге умерли 46 человек.

За последние сутки из больниц выписали 8 392 пациентов, в том числе 319 человек в Петербурге и 26 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV