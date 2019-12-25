Петербург занял второе место по числу коронавирусных смертей за сутки

Болезнь унесла жизни еще 46 горожан.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали еще 46 смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу летальных случаев Северная столица заняла второе место среди городов России. Первое у Москвы, где за прошедшие 24 часа умерли 57 человек.

В целом в России зафиксировано 286 новых смертей от КОВИД. После двух столиц по числу летальных исходов следуют Ростовская область (12), Московская область и Республика Дагестан (по 9) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 23 491 россиян, выздоровели 1 048 097 человек.

Ранее мы писали, что проезд в маршрутках Петербурга стал дороже.

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