Проезд в маршрутках Петербурга стал дороже

Рост цен составил не более 1-6 рублей.

ОАО "Третий парк" поднял стоимость проезда на почти 50 своих автобусных маршрутах в Петербурге. Рост цен составил не более 1-6 рублей. Об этом пишет "Фонтанка".

Подорожание коснулось направлений с нерегулируемым тарифом, где до сих пор проезд стоил меньше максимальных 50 рублей. С полным списком маршрутов и актуальными ценами можно ознакомиться ниже.

В компании "Третий парк" отметили, что в начале года воздержались от изменения тарифов. Падение пассажиропотока и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, стали причиной роста цен на проезд.

Ранее мы писали, что в Петербурге изучают загруженность на остановках общественного транспорта.

Фото: Piter.TV, ОАО "Третий парк"