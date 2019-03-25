В Петербурге изучают загруженность на остановках общественного транспорта

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Петербурге проверят пассажиропоток на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают Невские Новости.
Заказчиком проверки выступит СПб ГБУ "Центр транспортного планирования". Специалисты должны проверить около 700 остановок. Изучение пассажиропотока будут проводить в течение 25 дней.
Отмечается, что измерение пассажиропотока будет проходить и в будни, и в выходные.
Ранее мы сообщали о том, что Комитет по транспорту Петербурга предложил шесть видов проездных для поездок на метро.
Фото:Piter.TV
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