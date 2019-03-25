В Петербурге изучают загруженность на остановках общественного транспорта

Ежедневно петербуржцев на трамвайных, автобусных, троллейбусных остановках считают около 100 человек.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Петербурге проверят пассажиропоток на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают Невские Новости.

Заказчиком проверки выступит СПб ГБУ "Центр транспортного планирования". Специалисты должны проверить около 700 остановок. Изучение пассажиропотока будут проводить в течение 25 дней.

Отмечается, что измерение пассажиропотока будет проходить и в будни, и в выходные.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по транспорту Петербурга предложил шесть видов проездных для поездок на метро.

Фото:Piter.TV