  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге изучают загруженность на остановках общественного транспорта
Сегодня, 15:40
123
IRINA_CHALKINA

В Петербурге изучают загруженность на остановках общественного транспорта

0 0

Ежедневно петербуржцев на трамвайных, автобусных, троллейбусных остановках считают около 100 человек.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Петербурге проверят пассажиропоток на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают Невские Новости.

Заказчиком проверки выступит СПб ГБУ "Центр транспортного планирования". Специалисты должны проверить около 700 остановок. Изучение пассажиропотока будут проводить в течение 25 дней.

Отмечается, что измерение пассажиропотока будет проходить  и в будни, и в выходные. 

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по транспорту Петербурга предложил шесть видов проездных для поездок на метро.

Фото:Piter.TV

Теги: остановки, пассажирпоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии