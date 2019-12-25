Комитет по транспорту Петербурга предложил шесть видов проездных для поездок на метро

Некоторые из них будут рассчитаны на разовое применение, другие ― на длительное.

Петербургский комитет по транспорту представил проект постановления "Об установлении форм и обязательных реквизитов проездных документов для проезда в Петербургском метрополитене". Согласно нему, предусматривается шесть видов проездных для использования в подземке. Документ опубликован на сайте Смольного. На данный момент он проходит антикоррупционную экспертизу, и должен быть рассмотрен до 26 октября.

В комтрансе предлагают шесть видов билетов. Первый билет ― это разовый жетон с открытой датой использования. Второй ― разовый с фиксированной датой и временем использования. Третий ― разовый с открытой датой использования в пределах указанного срока.

Четвертый ― билет длительного пользования, предоставляющий право на фиксированное количество поездок. Ими можно воспользоваться в ограниченные сроки. Пятый ― билет длительного пользования, по нему можно совершать поездки в пределах фиксированной суммы в течение указанного срока действия. Шестой билет также длительного действия, но с неограниченным количество поездок, срок действия ограничен.

Ответственность за исполнение постановления лежит на вице-губернаторе Петербурга Максиме Соколове.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что планировку строительства продолжения "красной" ветки метро до Пулково завершат до 2022 года.

Фото: Piter.TV