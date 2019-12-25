Планировку строительства продолжения "красной" ветки метро до Пулково завершат до 2022 года

В Смольном определились с организацией-проектировщиком.

Проект планировки для строительства линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково должен быть готов 1 июня 2022-го года. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

По итогам конкурса был выбран поставщик — АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург". Заказчиком выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Начальная цена контракта составит 37,4 млн рублей, причем в 2020-м году будет выделено около 5,6 млн рублей, в 2021 — 9 млн рублей, в 2022 — почти 22,8 млн рублей. Отметим, что участник предложил сумму в 36,98 млн рублей.

Участок до аэропорта станет продолжением Кировско-Выборгской линии, также известной как "красная" ветка метро.

Ранее "Метрострой" показал строительство тоннеля от Путиловской до Нарвской.

Фото: Аэропорт Пулково / VK