"Метрострой" показал строительство тоннеля от Путиловской до Нарвской

На участке сейчас проходят сразу два щита.

"Метрострой" показал небольшое видео с проходки перегонного тоннеля на Красносельско-Калининской линии метро. Ролик появился 12 октября в официальной группе предприятия "ВКонтакте".

Отмечается, что сейчас на участке от станции "Путиловская" до станции "Нарвская" идут сразу два щита, один из них уже прошел участок от "Казаковской" до "Путиловской". Данные работы сооружают соединительную ветку с первой линией метро. Второй же щит строит правый перегонный тоннель на участке между шахтами 843 и 845 и уже подошел к границам "Путиловской". Сотрудники "Метростроя" подчеркнули, что как и при проходке левого перегона, на этот раз ставилась 130-тонная обделка, изготовленная на заводе ЖБИ.

Впереди у рабочих еще 1400 метров тоннеля.

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Видео: Метрострой СПб / "ВКонтакте"