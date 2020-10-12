В петербургском метро попрощались с советскими линкрустовыми вагонами

На 1-линии переходят на современные вагоны.

На "красной" линии петербургского метрополитена завершилась последняя рабочая смена советского вагона с желтым линкрустовым салоном. Об этом 12-го октября рассказала пресс-служба метрополитена Петербурга, а также подготовила видеоролик.



Линкруст ― это отделочный материал на бумажной основе, пропитанный сложным составом, который влючает натуральные компоненты. Он обладает хорошими механическими и декоративными свойствами. Рельефность материалу придавали при помощи пресс-форм, затем изготавливали листы, декорировали ими вагоны, а после еще окрашивали масляной краской, пояснили в пресс-службе.

На данный момент метрополитен прощается с вагоном типа Ем № 3880 и переходит на современные составы с асинхронным тяговым приводом. При этом старые модели отрестраврируют и представят в качестве музейного объекта на площадке электродепо "Южное".



Ранее Piter.TV сообщил о том, что станцию "Маяковская" планируют закрыть на ремонт в начале 2021 года.

Видео: Метрополитен Петербурга / YouTube