Станцию "Маяковская" планируют закрыть на ремонт в начале 2021 года

На работы выделяли 375,6 млн рублей.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Северной столице намерены отремонтировать станцию "Маяковская". Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документам, заказчиком выступает ГУП "Петербургский метрополитен". Предполагается, что работы начнутся в текущем году. На ремонт выделят 375,6 млн рублей.

Работы проведут в вестибюле станции. Ремонт коснется эскалаторов и гидроизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что движение по участку Пулковского шоссе ограничат до конца ноября.

Фото:пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"