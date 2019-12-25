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Движение по участку Пулковского шоссе ограничат до конца ноября
Сегодня, 8:04
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nastya960

Движение по участку Пулковского шоссе ограничат до конца ноября

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Также с 1 по 3 октября будут действовать иные ограничения в городе.

В разных районах Петербурга с 1 по 3 октября вступят в силу новые ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 1 октября движение транспорта будет ограничено по Пулковскому шоссе у дома 36к2. До 25 ноября на этом участке будут прокладывать канализацию.

Со 2 по 7 октября движение ограничено по Мартыновской улице на участке от проспекта Королёва до улицы Шаврова. Здесь будут ремонтировать газопровод.

С 3 по 4 октября, а также с 10 по 11 октября будет закрыт проезд по Домостроительной улице на участке от 3-го Верхнего переулка до 4-го Верхнего переулка. Специалисты будут прокладывать тепломагистраль.

Также с 3 по 5 октября нельзя будет проехать по Загородному проспекту (от Можайской до Рузовской улицы).

На развязке КАД Петербурга с ЗСД ограничат движение до ноября.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, ограничения, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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