На развязке КАД Петербурга с ЗСД ограничат движение до ноября

Участки будут перекрывать поэтапно.

С 30 сентября по 5 ноября на пересечении КАД и ЗСД будет введена ограничительная пропускная способность. Дело в том, что там будут проводиться работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкция пролетных строений ЗСД. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут вступать в силу поэтапно. С 30 сентября по 7 октября будет перекрыта первая полоса внешнего кольца. С 8 октября по 20 октября перекроют вторую полосу на внутреннем и внешнем кольце. С 21 октября по 5 ноября будет закрыто для движения первая полоса внутреннего кольца.

Работы будет проходить в круглосуточном режиме, в две смены.

Фото: Piter.TV, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"