В НИИ Вредена в Петербурге закончился карантин

Карантин длился 24 дня.

В НИИ имени Вредена наконец-то завершился длительный карантин. Об этом стало известно от заведующего отделением патологии позвоночника и костной онкологии Дмитрия Пташникова, который опубликовал видеообращение в своем Instagram.

Все в отделении живы и здоровы, часть пациентов уже дома, а другие ждут результатов тестирования. Несмотря на это, две недели персонал и пациенты проведут дома на карантине. Дмитрий Пташников поблагодарил за поддержку и поделился, что не ожидал такого отклика на сложившуюся ситуацию в соцсетях.

Ранее мы писали, что в НИИ скорой помощи у 111 сотрудников подтвердилась коронавирусная инфекция.

Видео: instagram.com/drptashnikov/