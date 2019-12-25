В НИИ скорой помощи у 111 сотрудников подтвердилась коронавирусная инфекция

Учреждение не было перепрофилировано для больных коронавирусом.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе у 111 сотрудников подтвердился диагноз COVID-19, сообщил ТАСС.

Ранее в интернете распространилась информация о 243 случаях, среди которых указывалось и руководство института, однако эту информацию опровергли.

Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения отметили в комитете по здравоохранению.

В НИИ не принимали больных пневмонией, учреждение не было перепрофилировано для больных коронавирусом.

Ранее мы писали, что петербургских врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.

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