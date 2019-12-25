Петербургских врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Специальная комиссия будет проводить расследование.

Для того, чтобы решить вопрос о выплатах семьям погибших врачей от коронавируса, комиссия, во главе с работодателем специалист по охране труда, представитель профсоюза и другие лица. Комиссия в течение пяти рабочих дней должна установить, пострадал ли медик вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19.

Ознакомиться с соответствующим постановлением можно здесь. Отметим, что в приложении к постановлению присутствует графа "Наличие вины медицинского работника (в процентах) и ее обоснование".

Правительство будет выплачивать миллион рублей за смерть сотрудника больницы или скорой помощи, 500 тысяч за инвалидность, 300 тысяч за заражение без особых последствий для здоровья.

Ранее мы писали, что жители Кудрово возмутились халатной дезинфекцией.

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