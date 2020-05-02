Жители Кудрово возмутились халатной дезинфекцией

В субботу, 2 мая, жители Кудрово возмутились санобработкой детской площадки у дома на Европейском проспекте. Видеозаписью удивленные жители района поделились в группе "Жизнь в Кудрово", социальной сети "Вконтакте".
На кадрах можно разглядеть рабочих, которые устроили отчетную фотосессию вместо дезинфекции, а после – ушли. Также жильцы отметили, что " в парадной видно, что обрабатывают не всю площадку, а только у входа".
"Какая пандемия, такая и обработка. Для галочки – самое точное определение"
Отметил один из комментаторов
Ранее мы писали, что жители Петербурга и Ленобласти решили встретить Первомай на улице.
Видео: vk.com/kudrovolife
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