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Жители Кудрово возмутились халатной дезинфекцией

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Вместо санобработки рабочие устроили фотосессию.

В субботу, 2 мая, жители Кудрово возмутились санобработкой детской площадки у дома на Европейском проспекте. Видеозаписью удивленные жители района поделились в группе "Жизнь в Кудрово", социальной сети "Вконтакте".

На кадрах можно разглядеть рабочих, которые устроили отчетную фотосессию вместо дезинфекции, а после – ушли. Также жильцы отметили, что " в парадной видно, что обрабатывают не всю площадку, а только у входа".

"Какая пандемия, такая и обработка.  Для галочки – самое точное определение" 

Отметил один из комментаторов

Ранее мы писали, что жители Петербурга и Ленобласти решили встретить Первомай на улице.

Видео: vk.com/kudrovolife

Теги: дезинфекция, обработка, площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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