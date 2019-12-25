В Смольном назвали условия открытия ресторанов и кафе в Петербурге

Это произойдет, когда уровень заболеваемости в городе станет незначительным, и освободится достаточное количество коек.

Вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург" озвучил условия, при которых в городе возобновят работу рестораны и кафе.

По словам Елина, это произойдет в том случае, когда уровень заболеваемости станет незначительным, и освободится достаточное количество коек. При этом заведениям общепита придется соблюдать определенные условия. В частности, при первом этапе снятия ограничений площадь обеденного зала не должна превышать 50 квадратных метров. Также должно учитываться расстояние между столиками.

На втором этапе площадь зала может быть увеличена, если число заболевших снизится еще больше.

Напомним, Роспотребнадзор выпустил рекомендации, предусматривающие поэтапную отмену запрета на работу заведений общественного питания. В случае осложнения эпидемической ситуации в городе ограничительные меры могут быть установлены снова на любом этапе.

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