Роспотребнадзор утвердил план по поэтапному снятию ограничений

Существует три этапа снятия ограничительных мер.

Смольный примет решение о поэтапном снятии ограничительных мероприятий на основании предписаний главного государственного санитарного врача по городу.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер.

Согласно методическим рекомендациям, существует три этапа снятия ограничительных мер и показатели для перехода от одного этапа к другому. Уточняется, что в случае осложнения эпидемической ситуации ограничительные меры могут быть установлены снова на любом этапе.

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