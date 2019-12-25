Госпиталь для ветеранов войн получил медицинское оборудование

Оборудование в дар госпиталю передал Союз машиностроителей.

В честь 75-летия Дня Победы Союз машиностроителей передал медицинское оборудование госпиталю для ветеранов войны. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На Измайловском проспекте, в представительстве Госкорпорации "Ростех", торжественно вручили сертификат. Сообщается, что учреждение получило аппарат ингаляционного наркоза и аппарат-приставку искусственной вентиляции легких, а также тысячу трехслойных масок и сто халатов.

Ранее мы писали, что в Педиатрическом университете открыли памятник врачам, погибшим на войне.

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