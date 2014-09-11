"Слуга народа": у Зеленского нет конкурентов на выборах

Александр Корниенко оценил шансы президента на следующих выборах.

В украинской политической партии "Слуга народа" заявили, что у президента Владимира Зеленского нет конкурентов на выборах. Такое заявление перед журналистами сделал лидер движения Александр Корниенко. Спикер заметил, что не может представить конкурентов для главы государства, если тот решится переизбраться на второй срок.

Не вижу пока серьезных конкурентов президента. Мы хотели бы, чтобы президент продолжил свою работу (во втором сроке – ред.), но это будет его решение. Александр Корниенко, украинский политик

Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. Он набрал большее количество голосов (30,24% поддержки). Этот показатель практически в два раза выше, чем было у его главного оппонента - Петра Порошенко. В предвыборную кампанию Зеленский говорил о том, что не планирует оставаться на посту лидера страны больше одного срока. Однако сейчас риторика политика изменилась. Он не исключает такой вариант развития событий, хотя и рассчитывает, что сможет выполнить все данные народу обещания только за один срок.

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Фото: YouTube / Українська правда