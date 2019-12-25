Глава Украины планирует обсудить в Нью-Йорке Донбасс и "Крымскую платформу".

Украинский президент Владимир Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму и Донбассу. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "ДОМ". Журналисты встретили главу государства в Нью-Йорке, куда тот прибыл с рабочим визитом для участия в 76-ой Генеральной Ассамблее ООН.

Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность. Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению лидера Украины, Киев обязан стать примером такой страны, которая не изменяет своим национальным интересами. Для этого Зеленский планирует максимально эффективно использовать визит в США для проведения двусторонних встреч с представителями разных государств.

Зеленского назвали "идиотом у власти" из-за цен на газ.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ