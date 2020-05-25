Дмитрий Кулеба счел это решение со стороны ООН - политическим.

У Киева есть претензии к ООН за неучастие в "Крымской платформе". Такое заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник подчеркнул, что официальные власти намерены провести встречу с руководящими лицами международной организации по правам человека из-за того, что ее представители не были представлены на саммите. По мнению специалиста, такое решение со стороны ООН является политическим.

ООН проигнорировал саммит "Крымской платформы". Это говорит о состоянии дел в ООН. Скажу дипломатическим языком - это неправильное решение. Надо работать на благо всех, а не в интересах отдельных стран. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что мероприятие проводилось в Киеве 23 августа.Организация занималась обсуждением вопроса по возвращению полуострова Крым в состав Украины. Согласились приехать на саммит представители 46 государств и международных организаций. Большинство европейских стран направили в столицу Украины глав МИД или министров по обороне.

Киев намерен продолжить давить на партнеров по гарантиям из-за "Северного потока - 2".

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine