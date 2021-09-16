Киев намерен продолжить давить на партнеров по гарантиям из-за "Северного потока - 2"

Киев намерен продолжить давить на партнеров по гарантиям в сфере энергетической безопасности из-за скорого введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба во время брифинга с журналистами.
Наша позиция неизменна - партнеры слышат нас и наши предложения, но решений с их стороны нет. Мы будем продолжать давление, дружественное давление на партнеров.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Чиновник напомнил прессе, что американские и немецкие партнеры Украины должны действовать по предоставлению гарантий, так как "время пришло". Кулеба надеется, что в ФРГ и США перейдут от слов к конкретным делам.
На Украине назвали самые уязвимые области в случае вторжения России.
Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все