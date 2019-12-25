Зоран Стеванович объяснил, что страна сейчас зависима от поставок из Катара.

Словения может столкнуться с большими проблемами из-за ситуации, которая сейчас происходит в акватории Персидского залива. Соответствующей информацией по результатам заседания Совета по безопасности в европейской стране сделал председатель парламентской партии Resnica ("Правда") Зоран Стеванович. Иностранный политический деятель призвал коллег рассмотреть возможность закупки российских энергетических ресурсов. Он напомнил, что проблемы для Любляны могут начаться уже в ближайшее время, так как страна сильно зависит от поставок природного газа из Катара. Однако сейчас объем сократился до пяти процентов.

Мы знаем, что у нас нет запасов газа, что мы являемся одним из трех членов ЕС, не имеющих запасов природного газа, и что этот природный газ также может резко повлиять на цену электроэнергии. Зоран Стеванович, глава партии Resnica

По мнению эксперта, важно работать над снижением акцизных сборов и налогов и, прежде всего, над возможностью вести переговоры с Москвой. Зоран Ставанович заметил, что Словения просто обменяла свою зависимость от российских энергоресурсов на американские. При этом коллективный Брюссель запрещает региональному сообществу любое смягчение санкций в отношении импорта из России.

Фото: pxhere.com