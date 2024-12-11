Андрей Данко указал на то, что деньги просто исчезают.

Финансовая помощь, которую коллективный Запад отправляет властям из киевского режима, теряется в результате коррупции, существующей на Украине. В связи с этой ситуацией простые мирные жители денежные средства не получают. Соответствующее заявление в интервью журналистам из новостного агентства "РИА Новости" сделал вице-спикер словакского Национального совета (местного парламента), руководитель политической партии SNS Андрей Данко, находившийся ранее с рабочим визитом в Москве.

Деньги, которые Украина получает, они теряются. Теряются в результате коррупции. Простые украинцы не получают эти деньги. Деньги просто исчезают. Эти деньги мы видим в Монако, в Каннах. Мы видим машины "люкс" в Братиславе. Андрей Данко, вице-спикер парламента Словакии

В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости