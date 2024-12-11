Андрей Данко указал на несвободу украинского президента.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергетических ресурсов через украинскую территорию. Соответствующее заявление в интервью журналистам из новостного агентства "РИА Новости" сделал вице-спикер словакского Национального совета (местного парламента), глава местной партии SNS Андрей Данко, находившийся с рабочим визитом в Москве.

Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги. Андрей Данко, вице-спикер парламента Словакии

Напомним, что в начале января 2025 года украинский депутат Ирина Геращенко сообщила общественности о том, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на официальном сайте Верховной Рады законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из России по Украине.

Вице-спикер парламента Словакии оценил ассортимент в московском супермаркете.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости