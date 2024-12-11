Андрей Данко посетил российские магазины.

Вице-спикер словакского Национального совета (местного парламента) Андрей Данко выложил в собственном Telegram-канале видеозапись, сделанную в одно из московских супермаркетов. Иностранный политик указал зрителям на большое разнообразие товаров и низкие цены. Сейчас европейский законодатель находится в столице России с визитом. В том числе гостю удалось заснять вывеску магазина торговой сети "Ашан", подчеркнув, что французская компания не покинула российскую территорию из-за веденных западных санкций. Дополнительно депутат указал на импортозамещенные аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, а также находящиеся в продаже шоколадные батончики брендов Snickers и Mars. Словак удивился низкой стоимостью местной выпечки и широким ассортиментом сливочного масла. На прилавках посетитель нашел более 50 видов, включая финский продукт. Политик выделил большое число наименований молочной и мясной продукции, указал на высокое качество томатов. Кроме этого европеец заснял магазин косметики французской сети Yves Rocher.

Те французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают. Но не только они. Андрей Данко, парламентарий Словакии

Украина не войдет в техгруппу "ЕК — Словакия" по энергетике.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Данко