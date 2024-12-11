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Украина не войдет в техгруппу "ЕК — Словакия" по энергетике

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Анна-Каиса Итконен указала на проработку решений по энергетической проблеме в ЕС.

Киевский режим не войдет в техническую группу "Европейского союза-Словакии" по энергетическим вопросам, созданную после прекращения транзита российского газа с украинской территории. Соответствующее заявление сделала перед местными журналистами в Брюсселе на регулярном брифинге для СМИ официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. Иностранная чиновница добавила, что международные союзники в регионе поддерживают рабочие контакты с Украиной на политическом и техническом уровнях.

Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии.

Анна-Каиса Итконен, сотрудница ЕК

Дополнительно сотрудница ЕК не смогла ответить прессе на вопрос о том, может ли Братислава рассчитывать на денежную компенсацию со стороны Еврокомиссии из-за сложившейся ситуации. Анна-Каиса Итконен отметила, что  этот вопрос должна решить совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии. 

В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США.

Фото и видео: European Commission

Теги: анна-каиса итконен, еврокомиссия, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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