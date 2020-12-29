В Словакии запретили выходить на прогулку без отрицательного теста на COVID

Запрет на выход из дома продлится до 7 февраля.

В Словакии запретили выходить на прогулку или работу без отрицательного теста на COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Игор Матович. Решение принято в связи с массовым тестированием, которое начинается в стране с 18 января.

Матович заявил, что новое правило введено для уменьшения летальных случаев заражения коронавирусом и освобождения коечного фонда. Премьер отметил, что мера поможет детям поскорее вернуться в школы.

Запрет на выход из дома продлится до 7 февраля.

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