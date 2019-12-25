Препарат будет разрешен в стране с июня.

В Словакии одобрили использование вакцины "Спутник V". Об этом сообщило местное телевидение и сетевое издание Teraz. Правительство приняло решение об использовании на территории страны российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина будет доступна с июня текущего года.

Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины "Спутник V". Правительство республики дало данное поручение в среду главе минздрава Владимиру Ленгварскому. пресс-служба кабмина Словакии

Напомним, что первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована в феврале 2020 года Минздравом России. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи. На данный момент "Спутник V" одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 млрд человек. По результатам клинических испытаний эффективность вакцины показала результат на уровне 97,6 процента. Эти данные выше, чем опубликованные ранее авторитетным медицинским журналом The Lancet (91,6 процента).

Госдума одобрила законопроект об усилении контроля за оборотом оружия.

Фото: Минздрав России