В Славянке засняли драку между сотрудником ДПС и нарушителем

Автор видео сообщил, что "гражданский", предположительно, пытался уехать от сотрудника дорожной полиции.

Жители пригорода Петербурга засняли драку между сотрудником ДПС и нарушителем, которая произошла в субботу днем в Пушкинском районе. Видео появилось в районной группе Славянки 14 августа.

Противостоянию предшествовала, судя по подписи автора видео, попытка задержания нарушителя, который "по дороге сваливал от ДПС". На видео также попала неожиданная поддержка полицейскому от прохожего, который помог удержать мужчину. После того, как на него надели наручники, приехало подкрепление. Подробностей по инциденту от официальных органов пока не поступало.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в исправительную колонию общего режима на 4,5 года Николая Девятого. Мужчина обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти на январском митинге в Северной столице.

Видео: ВКонтакте / Славянка | Подслушано