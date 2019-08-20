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Alena_Zinovieva
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В Ленобласти заметили забавных бабушек-качков

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Пенсионерки пытались накачать руки и пресс на тренажерной площадке в Сланцах.

Житель города Сланцы опубликовал в сети забавное видео, главными героинями которого стали энергичные бабушки. Картина, которая привлекла внимание прохожего, оказалась весьма необычная.

"И дело не в годах",

- написал автор записи.

На видео можно увидеть, как пожилые женщины пытаются накачать руки и пресс на тренажерной площадке города. Все бы ничего, если бы свои действия пенсионерки не сопровождали забавными комментариями. После фразы "О, брюхо толстое, ты погляди, какое брюхо" становится понятно, что у бабушек хорошее чувство юмора и самоирония. 

Автор видео отметил, что бабушки подняли настроение всем окружающим на весь день. После такого позитива желающих позаниматься на тренажерах прибавилось.

Ранее мы писали, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спел песню о о казахской земле.

Видео: YouTube / Игорь Юшин

Теги: забавное видео, сланцы, тренажерный зал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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