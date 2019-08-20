В Ленобласти заметили забавных бабушек-качков

Пенсионерки пытались накачать руки и пресс на тренажерной площадке в Сланцах.

Житель города Сланцы опубликовал в сети забавное видео, главными героинями которого стали энергичные бабушки. Картина, которая привлекла внимание прохожего, оказалась весьма необычная.

"И дело не в годах", - написал автор записи.

На видео можно увидеть, как пожилые женщины пытаются накачать руки и пресс на тренажерной площадке города. Все бы ничего, если бы свои действия пенсионерки не сопровождали забавными комментариями. После фразы "О, брюхо толстое, ты погляди, какое брюхо" становится понятно, что у бабушек хорошее чувство юмора и самоирония.

Автор видео отметил, что бабушки подняли настроение всем окружающим на весь день. После такого позитива желающих позаниматься на тренажерах прибавилось.

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Видео: YouTube / Игорь Юшин