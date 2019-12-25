В Сланцах мужчина избил и изнасиловал свою знакомую пенсионерку

Утром 7 мая в полицию города Сланцы поступила телефонограмма из местной больницы. Медики рассказали об избиении и изнасиловании 57-летней пенсионерки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Женщина поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом левого предплечья, в удовлетворительном состоянии. В ходе расследования выяснилось, что травмы ей нанес малознакомый мужчина, с которым потерпевшая накануне распивала спиртные напитки. В ходе ссоры собутыльник избил пенсионерку, а потом изнасиловал.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Расследование продолжается.
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Фото: Piter.TV
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