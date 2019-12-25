В Сланцах после ремонта возобновит работу закрытая в 2017 году школа

Реновация Сланцевской средней школы № 3 завершится к 1 сентября.

Сланцевская средняя школа №3, закрытая в 2017 году в аварийном состоянии, откроется для учеников 1 сентября 2021 года после завершения тотальной реновации, начавшейся год назад. Капитальный ремонт здания обошелся более чем в 200 миллионов рублей, и еще 18 миллионов ушло на закупки современного оборудования.

Школа сможет принять 419 учеников начальных классов, включая 37 детей с ограниченными возможностями.

Следующей сланцевской школой, включенной в программу реновации, стала школа № 6. Ее обновление начнется в 2023 году.

Ранее в Ленобласти директор одной из школ отказался принять некачественные работы, выполненные по программе реновации. Губернатор назвал его действия саботажем.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти