Губернатор Ленобласти назвал саботажем действия директора школы, отказавшегося принимать некачественный ремонт

Александр Дрозденко удивился тому, что в поселке Лукаши директор школы избрал приоритетом безопасность детей после некачественной реновации.

Губернатор Ленинградской области прокомментировал ситуацию с ремонтом средней школы в поселке Лукаши, директор которой не стал принимать некачественные работы в рамках реновации заведения, проведенные нанятым властями подрядчиком. История стала достоянием общественности еще в начале июля, однако глава региона, регулярно посещающий различные школы области во время рабочих поездок, поделился своим видением ситуации только сейчас.

Согласно мнению Александра Дрозденко, действия директора, сообщившего о нарушениях техники безопасности и несоответствием проводимых подрядчиком работ ГОСТам и СНиПам, подпадают не под профессиональные обязанности, а под саботаж. Губерантор выразил удивление, что у директора школы участились больничные по мере ухудшения ситуации с ремонтом, и пожелал узнать, какие интересы движут человеком, который отказывается подписывать документы о проведенном ремонте.

Губернатор еще раз озвучил суммы, которые выделяются на ремонт школ в регионе: около миллиарда рублей в год. С такими расходами, по мнению Александра Дрозденко, качество ремонта не может быть плохим. Директор, который поставил безопасность детей и соответствие работ очевидным требованиям, по словам губернатора, "не красит педагогический коллектив".

При этом губернатор не упомянул, что директор школы Максим Миронков пытался решить вопрос с некомпетентным подрядчиком через структуры Комитета по образованию, но ему везде давали отказ и требовали подписания документов, и что вместе с директором некачественный ремонт констатировали и члены родительского комитета и сотрудники школы.

Еще губернатор не упомянул, что историей с реновацией школы в Лукашах вскоре заинтересовались прокуратура и следственный комитет: известно уже как минимум об одном случае получения взятки за прохождение конкурса подрядчиков начальником отдела закупок в администрации Гатчины, который выявили следователи после громкого скандала с неудавшейся реновацией.

Фото: "Новая газета", школа в поселке Лукаши после ремонта