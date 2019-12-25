Начальник отдела закупок в администрации Гатчины задержан после получения взятки

В деле о некачественной школьной реновации появилась коррупционная составляющая.

Начальник отдела закупок администрации Гатчинского муниципального района Георгий Васильев был задержан при получении взятки, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области. Передача суммы в размере 150 000 рублей, предназначенной для прохождения конкурсной процедуры и заключения контрактов на ремонт в областных школах, стала одним из этапов следственно-оперативных мероприятий, организованных после жалобы директора средней школы в поселке Лукаши на некачественный ремонт, который его обязали принять.

Сообщается, что Васильев получил взятку от предпринимателя, выполняющего ремонтные работы в школах Вырицы и Дружной Горки. Общая стоимость контрактов, заключенных с данным ИП в апреле текущего года, составляет 5,8 миллионов рублей.

В данный момент Георгий Васильев отправлен под домашний арест, против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ - получение взятки. Расследование коррупционной деятельности, связанной с получением контрактов на ремонт учебных заведениях области, продолжается.

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Фото: СУ СК по Ленобласти и Piter.TV